敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球を投げ、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。二刀流として臨んだ一戦。いつもよりゆっくりとした“小さな違和感”があった。プレーボールから約12秒で自身を援護した。相手先発バスケス