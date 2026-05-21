5月2日にはブラジル・リオデジャネイロで200万人を動員するコンサートを行い、サッカーW杯の決勝ではハーフタイムショーも行う歌手シャキーラが、約5年に及んだスペインでの脱税疑惑裁判で無罪判決を受けた。スペインの高等裁判所は、2011年に同国の税務上の居住者であったとする証拠が不十分だったと判断した。 【写真】パートナーだったスペイン代表ピケも絡んで大きな注目を集め