6月6日に南アフリカ代表と対戦日本サッカー協会（JFA）は5月21日、6月6日に大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで行われる国際親善試合の南アフリカ女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー23人を発表した。今回のメンバーには、DF竹重杏歌理（フェイエノールト）とMF伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）の2名が初招集された。また、海外の所属クラブからは、DF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）やMF