映画のタイトルを伏せて上映する一日限定の特別イベント「シークレットシネマ」が6月25日に開催。本イベントのアンバサダーに二宮和也が就任した。併せて予告映像も解禁された。【動画】二宮和也の“映画愛”が止まらない！予告映像「シークレットシネマ」とは、映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日までタイトルを伏せて上映する特別イベント。指先ひとつで簡単に情報が入る今