記事ポイント歯みがきに約1分を加えるだけの舌ケア習慣をSHIKIENが公式HPで公開舌表面の舌苔は歯みがきでは除去できず、専用の舌ブラシによるケアが必要子ども用・大人用それぞれ希望小売価格638円（税込）で展開 子どもの口臭が気になりながらも、日々の育児のなかで具体的な対策を取れていない保護者は少なくありません。舌ブラシの製造販売を専門とするSHIKIENは、仕上げみがきの最後に舌ブラシによるケアを組み込む「歯み