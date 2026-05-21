６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、発表された。４年前のカタール大会で大きな反響を呼んだ解説者・本田圭佑が帰ってくる。本田は「戻ってきました。４年ぶりの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度