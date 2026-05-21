記事ポイントInterSystems IntelliCareが、AIネイティブEHRとしてEU初のMDR Class IIa認証を取得しますAIはサードパーティ製アドオンではなく、プラットフォームのデータ層に直接組み込まれていますAmbient Clinical Orchestrationが臨床データをリアルタイムで自動取得・構造化し、臨床文書の作成を支援します 世界で10億件以上の医療記録を支えるデータテクノロジープロバイダーのインターシステムズが、同社の電子医療記録