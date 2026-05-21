サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が、来月開幕のＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）２０２６の日本戦スペシャルアンバサダーに就任。６月２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説を務めることが２１日に発表された。あと２１日で開幕する４年に１度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典Ｗ杯。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米３か国で開催され、史上最多４８チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会で