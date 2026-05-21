記事ポイントブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで2026年5月26日（火）に期間限定発売大分県佐伯市特産の希少なブランドレモン「マリンレモン®」の果汁を使用フェットチーネグミ特有の弾む噛みごたえに、早摘みレモンならではの爽やかな酸味を組み合わせたプレミアム仕様 ブルボンとJA全農が、国産産地を応援する”ニッポンエール”ブランドのコラボレーション商品として、大分県佐伯市特産の希少なブランドレ