アニメ「僕のヒーローアカデミア」の黒霧役や米ドラマ「ＣＳＩ：科学捜査班」のクロフォード役などで活躍した声優の藤原貴弘（ふじわら・たかひろ）さんが５月１４日に死去したことが２１日、分かった。４３歳だった。所属の賢プロダクションが発表した。葬儀は近親者のみで行った。所属事務所の発表は以下の通り弊社所属俳優藤原貴弘 儀(43歳)が5月14日永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致