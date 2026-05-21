アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」から、果肉入りの氷に、自慢の北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト」2種が期間限定で登場。なめらかでミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト（イチゴ）」と「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」がラインナップされます☆ びっくりドンキー「夏氷ソフト」 価格：各730円(税込)発売日：2026年5月27日（水）販売開始