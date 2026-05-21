ポムポムプリンと俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。ポムポムプリンの軽快な動きに榮倉が驚く場面があった。【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々イベントの中盤に“店長”として登場したポムポムプリン。小走りで報道陣らに手を振ると、榮倉は「結構早い！」と驚きの声を上げ、会