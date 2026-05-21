映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京−メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）で、6月9日より夏限定の企画や新商品が続々と登場する。【画像】夏の期間限定メニューほかこの記事に関連するそのほかの写真スタジオツアー東京では現在、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別