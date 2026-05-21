バレーボール男子で日本代表の主将を務める石川祐希（ペルージャ）が21日、イタリア11シーズン目を終えて羽田空港に帰国した。セリエA、チャンピオンズリーグなど今季4冠を果たした最強クラブを退団する予定。最強クラブでともに過ごしたチームメートとは「僕はここでペルージャを離れる。また代表で会おう」と話したといい「このチームにいれたことは幸せ。このチームでしか感じられなかった経験、うれしさ、喜び、悔しさ、苦