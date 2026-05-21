サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田圭佑（39）が「FIFAワールドカップ2026」の日本戦スペシャルアンバサダーに就任したことが21日、分かった。本田は決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジア戦（6月21日放送、日本テレビ系）で現地出演する。4年に1度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」が6月11日から