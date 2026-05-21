フジテレビの井上清華アナウンサーが、自身のインスタグラムで高島彩、加藤綾子の両アナから誕生日を祝福されたと報告した。 井上アナは、「写真の自分がとっても幸せそうです笑 高島さん、加藤さんお2人とお会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と投稿。高級そうな飲食店で、3人が笑顔で仲良く写っている写真を公開した。 ちなみに3人は、フジテレビの看板番組「めざましテレビ」でメ