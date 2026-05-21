衆院選「1票の格差」訴訟の判決を受け、東京高裁前で「ガリレオ判決」などと書かれた紙を掲げる升永英俊弁護士（前列右から2人目）ら＝21日午後人口比例に基づかない区割りで最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、升永英俊弁護士らのグループが東京高裁管内の1都10県の選挙区について選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁（古田孝夫裁判長）は21日、「合憲」と判断し、請求を棄却し