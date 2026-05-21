サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田圭佑（39）が、W杯北中米大会で、NHK解説者および日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として、日本代表の全試合に登場することが決まった。NHKは21日、日本戦を同局地上波で放送する予選リーグ初戦のオランダ戦（6月15日）、第3戦のスウェーデン戦（同26日）、さらに決勝トーナメントに進出した場合は、同1回戦から全ての日本戦で、本田が解説を務め