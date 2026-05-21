東京電力は、会社が関係する裁判で、社員が法廷内でのやりとりを無断で録音していたと公表しました。同様の事案は、関西電力など複数の電力会社で相次いで発覚しています。東京電力によりますと、遅くとも2015年ごろから今年に至るまで会社が関係する複数の民事裁判の一部で法務担当の社員が法廷内のやりとりを無断で録音していたということです。法廷内での録音が原則禁止されていると認識しながらも社内報告の作成のため個人的に