サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田圭佑（39）が、W杯北中米大会に、NHKの解説者として臨むことが決まった。NHKは21日、日本戦を同局地上波で放送する予選リーグ初戦のオランダ戦（6月15日）、第3戦のスウェーデン戦（同26日）、さらに決勝トーナメントに進出した場合は、同1回戦から全ての日本戦で、本田が解説を務めると発表した。日本の決勝トーナメント1回戦は、BSで放送予定だが、地上波以