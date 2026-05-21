レアル・マドリードが、スポルティングCPに所属するデンマーク代表MFモルテン・ヒュルマンド（26）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『COPE』が伝えた。シャビ・アロンソ前監督体制でスタートした今季のレアルだったが、シーズン途中にアルバロ・アルベロア監督体制に移行。しかし、無冠に終わったことから今季限りでの退任が濃厚となっており、ベンフィカを指揮するジョゼ・モウリーニョ監督が13年ぶりに復帰するとみられ