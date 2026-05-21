アルベルト・リエラ監督の解任を発表したフランクフルトでは、新監督の選定が急ピッチで進められている。現場の責任者である監督がいなければ、新戦力の獲得などチーム編成の作業に大きな支障が出るからだ。もっとも、監督選びを託されているスポーツディレクターのマルクス・クレシェ氏には意中の人物がいるようだ。ドイツメディア『Sport1』によれば、アル・アハリのマティアス・ヤイスレ監督が同氏の中での本命であるという。19