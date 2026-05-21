18日(現地時間)、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は北中米ワールドカップに臨む26名の登録メンバーを発表した。コンディション不良を理由に招集外が続いていたネイマールが土壇場で代表復帰を果たした一方、ロドリゴ、ジョアン・ペドロが落選となり、話題となった。実力者の選外ということでは、ベティスのアントニーの名前がなかったことも驚きの一つだった。マンチェスター・ユナイテッドからベティスに移籍して輝き