俳優の松坂桃李が２１日、都内で「タイガー魔法瓶土鍋炊飯器２０周年新フラッグシップ発表会」に出席した。土鍋炊飯器の２０周年にちなみ、司会者から「２０年前の自分に伝えたいこと」を聞かれ、「あいさつをしっかりして、先輩を敬うこと。それを継続していけたら、変わったことをする必要はない」と回答。細かい技術ではなく、基本的な心構えが大切ということ。それは来年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主演を控えるな