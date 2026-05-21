巨人の中山礼都外野手（２４）が２１日、ジャイアンツ球場で行われた２軍練習に参加した。「まだいい時の状態に完全に戻ったっていうわけではない。なかなかうまくいかないというのはあります」と現状を語った。１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」でスタメン出場も５打数無安打。走者得点圏の好機に３打席連続でファーストストライクを見逃して凡退し、１４日に登録を抹消された。阿部監督は「振れなかったもんね。その勇