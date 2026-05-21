◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズは20日（日本時間21日）、敵地でのヤンキース戦に2−1で勝利した。9回に1点奪われ追い上げられたが逃げ切った。これで借金をを5に減らした。雨天の影響で試合開始は約2時間遅れ。岡本和真内野手（29）が4打数無安打3三振に終わるなど難しい一戦となったが、その中で勝利に貢献したバレンズエラ捕手の“2犠打”が光った。「8番・捕