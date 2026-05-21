お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が21日、自身のXを更新。自身に「奇妙」な電話がかかってきたことを明かし、注意喚起した。金ちゃんは「これはどういう意図があるのかお聞きしたいです」とユーザーに問いかけると、「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われまし