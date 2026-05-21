結婚式は人生の大きなイベントの1つですが、その費用の高さに驚く人も少なくありません。特に最近は物価上昇の影響もあり、「思った以上にお金がかかる」と感じるケースもあるでしょう。 例えば、息子が「300万円」で結婚式を挙げるとします。出席者が60人で、ご祝儀が1人あたり「3万円」だとします。ご祝儀も一見すると大きな金額ですが、合計が180万円（3万円×60人）ですので、式の費用と比較すると「120万円の赤