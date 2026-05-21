生活保護を受給している親から「エアコン代を助けてほしい」と頼まれた場合、「援助すると生活保護が減額されるのでは」と不安になる人は少なくありません。 特に現金を渡す場合は、収入として扱われるのかが気になるところです。生活保護制度では、親族からの援助の扱いは一律ではなく、目的や使い方によって判断が分かれる場合があります。 本記事では、5万円の一時的な援助を例に、減額や打ち切りの可能性、注意