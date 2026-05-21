楽しみにしていた家族旅行。交通費を少しでも浮かせようと、1ヶ月前から旅行会社の割安な新幹線利用プランや旅行商品を予約するご家庭は多いのではないでしょうか。 しかし、旅行の前日になって子どもが突然の発熱。泣く泣く旅行を中止したとき、変更不可や取消料などの条件を知って青ざめるケースが後を絶ちません。 節約のために予約したはずの割安な旅行商品が、一転して家計に大きなダメージを与え