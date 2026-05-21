駅ナカのカフェで友人とゆっくり話していたら、帰ろうとした際に改札機が突然閉まってしまった──そんな経験をした人や、「入場券を買ったのになぜ？」と疑問を感じる人は少なくないでしょう。 実は入場券には「発売時刻から2時間以内」という有効時間のルールが設けられており、知らないまま過ごすと思わぬ場面でトラブルに直面してしまいます。 本記事では、駅の入場券に設けられた2時間ルールの仕組