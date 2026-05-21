ブラッド・ピットが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のクリフ・ブース役に戻ってくる新作映画が、2026年11月25日より世界のIMAX劇場で2週間限定上映されることがわかった。その後、12月23日よりNetflixで配信開始となる。Netflix公式サイトが発表した。 本作は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』にてブラッド・ピットが演じた運転手兼スタントマン、クリフ・ブースの新たな