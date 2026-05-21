【BIGBIG WON CHOCO コントローラー】 5月21日より販売開始 価格：5,680円（発売記念の特別価格） ONO貿易は5月21日、BIGBIG WON製のコントローラー「CHOCO」の日本正規販売を開始した。期間限定の特別価格は5,680円。 本製品は、作業効率化と競技性能を両立したコントローラー。パステルカラーの可愛らしいボディに、最大128ステッ