故障離脱中のトミー・エドマン内野手（３１）とキケ・ヘルナンデス内野手（３４）がともに順調なリハビリが続き、復帰が遠くないことをロバーツ監督が明かしている。右足首手術のエドマンは今回のサンディエゴ遠征に帯同しており、近くアリゾナ・グレンデールの施設に戻ってマイナー選手とのトレーニングに入り、来週にもリハビリ試合の出場も考えられる、と米メディア「ジ・アスレチック」などが伝えた。左ヒジ手術のキケは