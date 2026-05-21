ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を３安打無失点、４三振２四球で４勝目（２敗）を挙げた。防御率０・７３。打者では初回に６試合ぶりの一発となる８号先頭打者弾を放ち、４打数１安打１打点、２得点だった。打率２割７分２厘。チームは４―０で完勝し、首位攻防３連戦を２勝１敗で勝ち越した。この活躍を予想していたのが地