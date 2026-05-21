ILLIT（アイリット）の『It's Me』が米ビルボードの主要チャートで急激な上昇気流に乗った。5月19日（現地時間）、米ビルボードが発表した最新チャート（5月23日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It’s Me』が、「グローバル（米国除く）」で32位、「グローバル200」で67位にランクインした。【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”これは先週からそれぞれ23ランク、37ランク