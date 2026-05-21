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【ワンダーフェスティバル2026[夏]】 開催日時：7月26日10時～17時 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール （〒261-8550千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂 ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂は、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「