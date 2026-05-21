【葛城リーリヤ-白線-】 6月 受注開始予定 コトブキヤは、フィギュア「葛城リーリヤ-白線-」のデコマス（彩色見本）を公開した。予約開始は6月を予定している。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「葛城リーリヤ」をフィギュア化したもの。「白線」の衣装を纏った姿が表現され、色白の肌や特徴的なヘアスタイルが再現されている。