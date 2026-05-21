２１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２．８４ポイント（０．０１％）安の２５６４８．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．３６ポイント（０．３５％）安の８５７４．７７ポイントと続落した。売買代金は１５０８億５４８０万香港ドルとなっている（２０日前場は１４０７億１８８０万香港ドル）。中東情勢を見極めたいとするスタンスが相場の重