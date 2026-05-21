日本大の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁世田谷署は21日までに、建造物侵入と有印私文書偽造の疑いで、中国籍の塾講師李彬容疑者（39）＝埼玉県川口市＝を再逮捕した。署によると「交流サイト（SNS）で知り合った人から、入試を受けたら報酬を支払うと言われた」と供述しており、署は組織性もあるとみて調べている。容疑者は事件当時、小型カメラや集音機器を持っていた。世田谷署は関係先への家宅捜索で小