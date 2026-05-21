女優の綾瀬はるか（41）が21日、都内で自動車メーカー「マツダ」のSUV「CX―5」の発表会に出席した。同ブランドのアンバサダーに就任。広島県出身の綾瀬は「同じ広島生まれの企業と、こうしてお仕事ができてとてもうれしい」と笑顔を見せた。新CMではキャンプを楽しむ姿も収められており、「今年したいこと」を聞かれると「私も今年、キャンプができたらいいな」と意欲的。海派か山派か、という問いには「どっちも好きです！」