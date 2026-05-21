◇MLB ブルージェイズ 2-1 ヤンキース(日本時間21日、ヤンキー・スタジアム)前日無安打に倒れた岡本和真選手。この日も「4番・サード」で出場するも、3打席連続の空振り三振など、4打数無安打となりました。ここまでヤンキースに2連敗としていたブルージェイズ。3連戦の3戦目は、6回まで両チーム先発が無失点に抑える投手戦の展開となります。それでもブルージェイズ打線は7回、相手先発キャメロン・シュリトラー投手をとらえ、2つ