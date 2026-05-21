ハッピーターンの“魔法の粉”こと「ハッピーパウダー」と「焼肉」の相性やいかに？焼肉チェーン「牛角」と、亀田製菓の「ハッピーターン」がまさかのコラボレーション。期間限定メニュー全4商品が、5月25日より全国の牛角および牛角食べ放題専門店で販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■甘じょっぱい焼肉？新体験の「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」本企画は2026年に創業30