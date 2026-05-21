福島県喜多方市の静かな山あいに位置する熱塩（あつしお）温泉は、600余年前に名僧・源翁（げんのう）和尚によって開かれたと伝えられる歴史ある名湯です。最大の特徴は、温泉街の中心にある示現寺の境内から湧き出る「熱くて塩辛い」お湯。摂氏70度前後の高温で、強い塩分を含んだ泉質は、体の芯から温まるだけでなく、湯上がり後も肌がさらさらになると評判です。また、古くから「子宝の湯」として全国から多くの湯治客が訪れて