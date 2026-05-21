中国華能集団が開発・建設を進めていた中国初の超臨界二酸化炭素（CO2）地熱プロジェクトが19日、河南省鄭州市で稼働を開始した。中国の地熱エネルギーの効率的な開発・利用分野における新たなブレークスルーとなった。科技日報が伝えた。同プロジェクトでは、水の代わりに超臨界CO2を熱媒体として使用する。超臨界CO2を深さ2500メートルに達する地熱井の底部まで送り込み、地中熱を吸収した後、地上へ戻し熱を暖房用水へ伝達する