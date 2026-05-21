ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。一見ばらばらに見える文字も、順番を入れ替えるとよく耳にする言葉に大変身します。1分以内を目標に、ぜひ挑戦してみてください！問題：「う こ て は ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う こ て は んヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：はてんこう正解は「はてんこう」でした。▼解説「破天荒」とは、