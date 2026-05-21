「無免許で事故してケガさせて逃げる」 人間性すら疑う事件愛知県警高速隊は2026年5月18日、公式SNSを更新。過失運転致傷等の被疑者を逮捕したと発表しました。一体何があったのでしょうか。この事件は、2025年10月に名古屋高速で発生しました。被疑者は無免許でクルマを運転し、交通事故を引き起こしました。単独事故ではなく、相手のいる交通事故で、相手はケガを負ったといいます。【画像】「えっ…」 これが「無免許事