ことし2月、宇部市の民家で高齢男性が頭を殴られ死亡しているのが見つかった事件で警察はきょう、61歳の男を殺人の容疑で逮捕しました。逮捕されたのは宇部市黒石北の無職・尾原己三雄容疑者（61）です。警察によりますと尾原容疑者は、１月下旬ごろ宇部市中山の無職の古谷歳雄さん（74）の頭などを複数回殴るなどし、2月初旬までの間に、古谷さんを循環血液量減少性ショックによる低体温症で殺害した疑いがもたれています。この事