「あ！恋見つけちゃいました…♡」のXが更新されました。【映像】「あ！恋見つけちゃいました…♡」のX「【メンバーに関するお知らせ】『あ！恋見つけちゃいました…♡』メンバーとして活動予定でした『あざらし』につきまして、契約上の重大な不履行が確認されたため、協議の結果、『あ！恋見つけちゃいました…♡』でのデビューを中止とし、今後の活動を終了する判断に至りました。本件は、活動を行う上で