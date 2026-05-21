政府は夏場の電気・ガス代の支援に向けて、今年度予算の予備費からおよそ5000億円を支出する方向で調整に入りました。【映像】政府、夏の電気・ガス代支援を行う方向で調整へ高市総理大臣は中東情勢に伴う燃料の輸入価格の上昇で今後、電気料金が上がる可能性があるとして、7月から9月の電気・ガス代について、去年夏の水準を下回るよう支援する考えを表明しています。去年夏の支援にはおよそ2880億円が充てられましたが、政